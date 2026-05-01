8 Eylül 2025 tarihinde başlayan yoğun eğitim maratonunda artık son dönemece girildi. İkinci dönem ara tatilinin ardından ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi, şimdi uzun yaz tatilinin hayalini kuruyor. Özellikle havaların ısınması, Mayıs ayının gelmesi ve yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte tatil rotalarını oluşturmak isteyen vatandaşlar, MEB çalışma takvimini yakından takip ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

MEB 2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi çalışma takvimine göre, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı haziran ayında sona erecek. Öğrenciler için yaz tatili, 26 Haziran 2026 Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla resmen başlayacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Bir yıllık yoğun temponun, girilen sınavların ve harcanan emeklerin karşılığının alınacağı karne heyecanı, 26 Haziran 2026 Cuma sabahı yaşanacak.

Okulların kendi iç planlamalarına göre ufak saat farklılıkları olabilmekle birlikte, karneler genellikle sabah 10:00 ile 11:00 saatleri arasında dağıtılacak. Öğrenciler; karnelerinin yanı sıra takdir, teşekkür, üstün başarı ve onur belgelerini de bu tarihte öğretmenlerinin elinden alarak yaz tatiline mutlu bir başlangıç yapacaklar.