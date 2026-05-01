Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

1.05.2026 21:14:00
Haber Merkezi
Mayıs ayına girilmesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki en önemli soru "Okullar ne zaman kapanıyor?" oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda yaz tatili başlangıç tarihi ve karnelerin verileceği gün kesinleşti. Peki, okulların kapanmasına kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

8 Eylül 2025 tarihinde başlayan yoğun eğitim maratonunda artık son dönemece girildi. İkinci dönem ara tatilinin ardından ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi, şimdi uzun yaz tatilinin hayalini kuruyor. Özellikle havaların ısınması, Mayıs ayının gelmesi ve yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte tatil rotalarını oluşturmak isteyen vatandaşlar, MEB çalışma takvimini yakından takip ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

MEB 2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi çalışma takvimine göre, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı haziran ayında sona erecek. Öğrenciler için yaz tatili, 26 Haziran 2026 Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla resmen başlayacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Bir yıllık yoğun temponun, girilen sınavların ve harcanan emeklerin karşılığının alınacağı karne heyecanı, 26 Haziran 2026 Cuma sabahı yaşanacak.

Okulların kendi iç planlamalarına göre ufak saat farklılıkları olabilmekle birlikte, karneler genellikle sabah 10:00 ile 11:00 saatleri arasında dağıtılacak. Öğrenciler; karnelerinin yanı sıra takdir, teşekkür, üstün başarı ve onur belgelerini de bu tarihte öğretmenlerinin elinden alarak yaz tatiline mutlu bir başlangıç yapacaklar.

Eğitim Bir Sen’in 2025 eğitim raporu: Öğrenci sayısı da okullaşma oranı da düştü Eğitim Bir Sen'in raporuna göre, son yıllarda hem toplam öğrenci sayısında hem de farklı yaş gruplarındaki okullaşma oranlarında düşüş yaşandı. Okul öncesi kademesinden ortaöğretime kadar toplam öğrenci sayısı, 2024/2025 eğitim-öğretim yılında, bir önceki yıla göre 753 bin 742 azalarak, 17 milyon 956 bin 523’e düştü.
Okul saldırıları için kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun üyeleri belli oldu!   TBMM Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları için kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Komisyona AKP’'den 11, CHP'den 5, DEM Parti ve MHP'den 2, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu'ndan ise birer milletvekili katılacak.
Konya’da okulda şiddet skandalı: 8 yaşındaki çocuk sınıf ortasında darp edildi! Konya'nın Karatay ilçesindeki Kocatepe İlkokulu’nda kan donduran bir olay yaşandı. 8 yaşındaki Huzeyfe Gül’ün, bir grup veli tarafından sınıf içinde darp edildiği iddia edildi. Saçından sürüklenen ve darp raporu alan küçük çocuğun yaşadıkları, okullardaki güvenlik zafiyetini bir kez daha tartışmaya açtı.