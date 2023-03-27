Okullar ne zaman kapanıyor? 2023'te okullar ne zaman kapanacak?

Okulların ne zaman yaz tatiline gireceği araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? 2023'te okullar ne zaman kapanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:58
Okullar ne zaman kapanıyor? 2023'te okullar ne zaman kapanacak?
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Yurttaşlar, 2022-2023 eğitim öğretim yılında, okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve pek çok ili etkileyen depremlerde uzun süre ara veren okullar sebebiyle, okulların kapanma tarihinde herhangi bir uzatma olup olmayacağı araştırılıyor. ''Okullar ne zaman kapanıyor? 2023'te okullar ne zaman kapanacak?' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okullar, 16 Haziran'da kapanıyor.

OKULLARDA UZATMA OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." ifadelerini kullandı.


okul Okullar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

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