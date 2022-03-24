Okullarda nisan ara tatili ne zaman, hangi günler tatil? İşte 2022 MEB takvimi
2021-2022 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi çerçevesinde okulların tatil günleri kamuoyuyla paylaşılmıştı. Yarı yıl tatilin (sömestr) şubat ayında tamamlanmasının ardından şimdi gözler nisan ara tatiline ve yaz tatili başlangıç tarihine çevrildi. İşte, okulların resmi tatil olduğu günler...
Okullarda ara tatil günleri geldi çattı. 2019 yılında hayata geçirilen 'ara tatil' uygulaması, birinci dönemin ortasında ve ikinci dönemin ortasında öğrencilere ve öğretmenlere dinlenme imkanı sağlıyor. Ara tatili fırsat bilen aileler, çocuklarıyla ve öğretmen olan yakınlarıyla vakit geçirebiliyor.
OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 çalışma takvimine göre, ikinci dönemdeki ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022 günleri arasında yapılacak.
Okullarda koronavirüs salgını yönetiminin başarıyla devam ettiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır" dedi.
2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Okullarda 2. dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yıl sonu karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
Öğretmenlerin yüz yüze eğitimde büyük emek verdiklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aşılanma oranlarının da Türkiye ortalanmasının çok üzerinde olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı'nın yeni tedbirler, yeni kurallar belirleyerek süreci yeniden planladığını belirten Bakan Özer, bu doğrultuda yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.
2021-2022 MEB OKUL TAKVİMİ
1. dönem ara tatil: 11-22 Kasım 2021
Yarı yıl (sömestr) tatili: 22 Ocak-6 Şubat 2022
2. dönem ara tatili: 9-18 Nisan 2022
Okulların kapanış tarihi: 17 Haziran 2022
Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi' örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ise 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
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