Okulöncesi öğretmenleri, 7 bin 503 kişilik kontenjanın 20 bine çıkarılmasını istedi

06 Aralık 2022 Salı, 04:00

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 1 Eylül’de 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. 20 bin kişilik kontenjanın 7 bin 503’ü okul öncesi öğretmenlerine ayrıldı. Okulöncesi öğretmenleri, açılan okul sayısının fazla olduğunu söyleyerek 2023 yılında 20 bin atama talep etti.

OKULÖNCESİ KRİTİK

Atama bekleyen okulöncesi öğretmenleri, Cumhuriyet için bir rapor hazırladı. Raporda, “Okulöncesi dönem, gelişimin tüm evreleri açısından kritik dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde çocukların okulöncesi eğitim kurumunda bireysel özelliklerine ve öğrenme hızlarına uygun bir eğitimle desteklenmesi gerekmektedir. Beyin gelişiminin yüzde 80’i okulöncesi dönemde gerçekleşir. Araştırmalara göre okul öncesi eğitime yapılan yatırım suça eğilimli birey sayısını azaltır” denildi.

İHTİYAÇ FAZLA

Öğretmen açığının yüksek olduğu belirtilen raporda şu ifadeler kullanıldı: “Açılan okullara, yapılan eğitimden yüksek yarar ve verim almak için ücretli öğretmenlik yerine ülkesinin her bir noktasında görev yapmak için heyecanla bekleyen 20 bin okulöncesi öğretmeni atanmasını talep ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında açılan okullara, öğrencilerimizin gözlerindeki ışığın peşinden gitmek, içindeki yeteneği fark etmelerini sağlamak ve devletimizin sunduğu olanaklardan en üst düzeyde yararlanması için verilecek atama haberini öğrencilerimizle beraber sabırsızlıkla bekliyoruz.”

NİCELİK DE ÖNEMLİ

Atama bekleyen okulöncesi öğretmenlerin raporunda açılan okul sayısının fazla olduğuna ancak kadrolu değil sözleşmeli öğretmenlere yer verildiğine dikkat çekildi.

Raporda, “Ülkemizde açılan okul öncesi kurumlarını desteklemekle birlikte, nitelik kadar niceliğin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Açılan anaokullarında yerimizi almak istiyoruz. Anaokullarında ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılıyor. Alan dışı ücretli öğretmenlerin geleceğimiz olan çocukların eğitimi ile ilgili gereken yetkinlik ve bilginliğe sahip olamayacağını belirtmek istiyoruz. Ücretli öğretmenlik eğitim sistemimizde büyük yaralar açacak” ifadeleri yer aldı.