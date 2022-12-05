Bakırköy'de okul bahçesinde zemin çöktü... Eğitim devam ediyor!
Bakırköy'de bulunan bir okulun bahçesinde çökme meydana geldi. Okulda çökmeye rağmen eğitim öğretim faaliyeti ise durmadı.
Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde 1 Aralık Perşembe günü göçük meydana geldi.
Okul yetkileri göçüğün çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak ilgili yerlere durumu bildirdi. Aradan geçen zamanda göçük daha da derinleşti.
Eğitim öğretimin devam ettiği okula bugün Bakırköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri gitti.
Yapılan incelemelerin ardından onarım için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması