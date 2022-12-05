Bakırköy'de okul bahçesinde zemin çöktü... Eğitim devam ediyor!

Bakırköy'de bulunan bir okulun bahçesinde çökme meydana geldi. Okulda çökmeye rağmen eğitim öğretim faaliyeti ise durmadı.

DHA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 10:56
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Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde bulunan Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde 1 Aralık Perşembe günü göçük meydana geldi.

Okul yetkileri göçüğün çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak ilgili yerlere durumu bildirdi. Aradan geçen zamanda göçük daha da derinleşti.

Eğitim öğretimin devam ettiği okula bugün Bakırköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri gitti.

Yapılan incelemelerin ardından onarım için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi. 


BAKırköy çökme eğitim

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