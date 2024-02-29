Okyanus Koleji öğretmenleri yönetime taleplerini iletti: Dönüş olmazsa eyleme geçecekler

Okyanus Koleji’nde çalışan öğretmenler bir süredir dile getirdikleri taleplerini yazılı olarak yönetime iletti. Öte yandan Okyanus Koleji öğretmenlerinin sorunlarını dile getirdiği sosyal medya hesapları kapatıldı.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:48
Okyanus Koleji öğretmenleri yönetime taleplerini iletti: Dönüş olmazsa eyleme geçecekler
Abone Ol google-news

Kamuda çalışan öğretmenlerle eşit ücret almayan özel sektör öğretmenlerinin taban maaş ve ek ders ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin istekleri sürüyor. Okyanus Koleji’nde çalışan öğretmenler ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, çeşitli illerin şubelerinde çalışan öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini yazılı olarak yönetime iletti. Enflasyon karşısında maaşlarının yaşanılamaz seviyeye geldiklerini belirten öğretmenler, 6 Mart Çarşamba gününe kadar yönetimden geri dönüş alamadıkları takdirde eylem kararı alacaklarını duyurdular. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz hafta ilettiğimiz mailde bu konudaki haklı taleplerimiz görmezden gelindi ve herhangi bir dönüş sağlanmadı. Mesleğimizin itibarını korumak için bu taleplerimiz acil ve yaşamsal önem taşımaktadır” 

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILDI

Öte yandan Okyanus Koleji öğretmenlerinin sorunlarını dile getirdiği sosyal medya hesapları dün kapattırıldı. Olaya tepki gösteren öğretmenler, “Sorunları çözmek yerine üstünü kapatmayı ve gerçekleri saklamayı tercih eden yönetime hatırlatıyoruz; Gerçekler saklanamayacak ve üzeri örtülmeyecek kadar ortadadır” dedi.


öğretmen haberleri Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası haberleri EYLEM haberleri

İlgili Haberler

Okulda beyin kanaması geçirmişti... 8 yaşındaki Mira ilk ifadesini verdi: Öğretmen 'Otur, iyileşirsin, geçer' demiş!

Okulda beyin kanaması geçirmişti... 8 yaşındaki Mira ilk ifadesini verdi: Öğretmen 'Otur, iyileşirsin, geçer' demiş!
O anlar kamerada... Öğretmen 'heimlich manevrası' ile öğrencinin hayatını kurtardı!

O anlar kamerada... Öğretmen 'heimlich manevrası' ile öğrencinin hayatını kurtardı!
Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?

Öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...

SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...
Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygulandıran mesaj!

Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygulandıran mesaj!
Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor

Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı

Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı
SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...

SsangYong'un yeni modeli ortaya çıktı: Torres'in coupe versiyonu geliyor! Fiyatlar daha da düşüyor...
Sakat kaldığı iddiasıyla 25 milyon TL talep etti… O fotoğraf ile gerçek ortaya çıktı!

Sakat kaldığı iddiasıyla 25 milyon TL talep etti… O fotoğraf ile gerçek ortaya çıktı!
Dursun Özbek'ten flaş açıklama: 'Galatasaray bir koalisyona karşı savaşıyor'

Dursun Özbek'ten flaş açıklama: 'Galatasaray bir koalisyona karşı savaşıyor'
Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…

Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…