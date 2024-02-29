Okyanus Koleji öğretmenleri yönetime taleplerini iletti: Dönüş olmazsa eyleme geçecekler
Okyanus Koleji’nde çalışan öğretmenler bir süredir dile getirdikleri taleplerini yazılı olarak yönetime iletti. Öte yandan Okyanus Koleji öğretmenlerinin sorunlarını dile getirdiği sosyal medya hesapları kapatıldı.
Kamuda çalışan öğretmenlerle eşit ücret almayan özel sektör öğretmenlerinin taban maaş ve ek ders ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin istekleri sürüyor. Okyanus Koleji’nde çalışan öğretmenler ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, çeşitli illerin şubelerinde çalışan öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini yazılı olarak yönetime iletti. Enflasyon karşısında maaşlarının yaşanılamaz seviyeye geldiklerini belirten öğretmenler, 6 Mart Çarşamba gününe kadar yönetimden geri dönüş alamadıkları takdirde eylem kararı alacaklarını duyurdular. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz hafta ilettiğimiz mailde bu konudaki haklı taleplerimiz görmezden gelindi ve herhangi bir dönüş sağlanmadı. Mesleğimizin itibarını korumak için bu taleplerimiz acil ve yaşamsal önem taşımaktadır”
SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILDI
Öte yandan Okyanus Koleji öğretmenlerinin sorunlarını dile getirdiği sosyal medya hesapları dün kapattırıldı. Olaya tepki gösteren öğretmenler, “Sorunları çözmek yerine üstünü kapatmayı ve gerçekleri saklamayı tercih eden yönetime hatırlatıyoruz; Gerçekler saklanamayacak ve üzeri örtülmeyecek kadar ortadadır” dedi.
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