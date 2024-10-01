Eğitim sendikalarından birlikte mücadele: Hep birlikte ‘ÖMK’ya dur’ diyecekler
Meclis'in yeniden açılmasıyla ÖMK (Öğretmenlik Mesleği Yasası) görüşmelerine yarın kaldığı yerden devam edilmesi bekleniyor. Dün bir araya gelerek karar alan eğitim sendikaları "ÖMK’ye dur” demek için yeniden düğmeye basma kararı aldı.
Meclis'in yeniden açılmasıyla ÖMK (Öğretmenlik Mesleği Yasası) görüşmelerine yarın kaldığı yerden devam edilmesi bekleniyor. Dün bir araya gelerek karar alan eğitim sendikaları "ÖMK’ye dur” demek için yeniden düğmeye basma kararı aldı.
Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Teç-Sen ve Öğretmen Sendikası yarın saat 13.30’da Milli Eğitim Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakıp meşalelerle TBMM’ye yürüyecek.
İllerde ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde basın açıklaması yapılacak.
Sendikalar, yürüyüş öncesi ise “Öğretmenin yalnızca adının olduğu fikir, talep ve itirazlarının yok sayıldığı, öğretmenlik mesleğini bitirme kanununa karşı mesleğimize sahip çıkıyor, mücadeleyi birlikte büyütüyoruz” mesajını verdi.
Etiketler: #Öğretmenlik Meslek Kanunu #Eğitim-İş
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