Ordu Üniversitesi’nde bölüme yabancı vekil: Kimya bölümü mezunu turizm fakültesi dekanı

05 Ocak 2023 Perşembe, 04:00

Son olarak “adrese teslim” kadro iddiasıyla gündeme gelen Ordu Üniversitesi’nde tartışma bu kez birçoğu vekâleten yönetilen dekanlıklara yönelik oldu.

Turizm fakültesinin dekanlığını, yaklaşık 1 yıldır vekâleten Prof. Dr. Latif Kelebekli yapıyor. Kelebekli, kimya bölümü mezunu. Lisansını, yüksek lisansını ve doktorasını kimya bölümünde tamamlayan Kelebekli, Ordu Üniversitesi’nde 2015’te kimya bölümünde profesörlüğünü aldı. Güzel sanatlar fakültesi dekanlığını 2018’den bu yana Prof. Dr. Zekai Tarakçı vekâleten yürütüyor. Gıda bilimi ve teknolojisi bölümü mezunu olan Tarakçı, yüksek lisans ve doktorasını gıda mühendisliğinde tamamladı. Tıp fakültesinin dekan vekili olan Prof. Dr. Niyazi Taşçı ise biyoloji bölümü mezunu. Taşçı, doktorasını temel tıp bilimlerinde tamamladı.

“YÖK’ün, dekanlıkların vekaleten yönetilmesinin sistemin görünümünü olumsuz etkilediği, olumsuz algıya yol açtığı, en kısa zamanda asaleten atama yapılması gerektiği” yazısına işaret eden CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Liyakat tavan” diye konuştu.