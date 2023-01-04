Ali Mahir Başarır'dan üniversiteye gitmeden diploma aldılar iddiası: AKP'li vekiller de var

04 Ocak 2023 Çarşamba, 15:48

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaklaşık 180 kişinin Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne hiç gitmeden yüksek lisans diploması aldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Başarır, Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

“Aralarında 27. Dönem AKP Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, 25. Dönem AKP Ankara Milletvekili Mahmut Sami Mallı, AKP’ye yakınlığı ile bilinen OPTİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Zakir Avşar başta olmak üzere birçok bürokratın da yer aldığı 180 civarında kişinin, üniversiteye hiç gitmeden Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden yüksek lisans diploması aldıkları, kamuoyunda konuşulan ciddi iddialar arasındadır. Haksız ve hukuksuz bir şekilde verilen yüksek lisans diplomalarının, rüşvet iddialarıyla gündeme gelen 27. Dönem AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’ın THK Üniversitesi Rektörlüğü döneminde verildiği de iddialar arasındadır.”

"HERHANGİ BİR YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK MIDIR”

Ali Mahir Başarır, Bakan Mahmut Özer’e şu soruları yöneltti:

“Aralarında AKP milletvekillerinin, AKP’ye yakın isimlerin ve bürokratların olduğu yaklaşık 180 kişinin Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne hiç gitmeden yüksek lisans diploması aldıkları doğru mudur?

Doğru ise usulsüz verilen yüksek lisans diplomaları kimlere, hangi tarihte, hangi alanlarda verilmiştir?

Söz konusu iddialar doğru ise haksız ve hukuksuz bir şekilde yüksek lisans diploması alan kişilerin diplomaları iptal edilerek haklarında herhangi bir yasal işlem başlatılacak mıdır?

Başlatılmayacaksa gerekçeleri nelerdir? Usulsüz olduğu konuşulan yüksek lisans diplomalarının, adı rüşvet iddialarına karışan ve tutuklu bulunan Ünsal Ban’ın rektörlüğü döneminde verildiği doğru mudur?

Doğru ise söz konusu diplomaların verilmesini sağlayan kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılacak mıdır? Başlatılmayacaksa gerekçeleri nelerdir?”