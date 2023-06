Ormanda okul olur mu?

Yayınlanma: 09.06.2023 - 05:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 05:00

Orman Okulu 1890’ların sonlarına doğru dünyada örnekleri görülmeye başlayan ve 1980’lerden itibaren “Alternatif Eğitim Modeli” olarak hayatımıza giren bir eğitim yaklaşımdır. Dünyada özellikle Danimarka çevresi üzerinden yayılmaya başlayan ve Avrupa, Amerika, Kanada, Japonya, Finlandiya gibi ülkelerde hızla yayıldığını gözlemlemekteyiz. Orman Okulları ülkemizde son 15 yıldır çocuklarımızın öğrenme ve gelişim süreçlerini desteklemek üzere yaygınlaşmaya başlamıştır. Orman Okulları’ndaki temel yaklaşımımız, çocukların kişisel gelişimlerini ve nörolojik gelişimlerini destekleyerek uzun vadeli bir süreçte onların hayatlarını ve yaşam tarzlarını şekillendirmektir. Ülkemizde genel olarak orman denildiğinde ilk aklımıza gelen şey mangal ve piknik olmaktadır. Bizim için ormanlar çocuklarımız, ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendirdiğimiz doğal okullardır. Orman Okulları’ndaki temel felsefe çocuklarımızın düzenli olarak orman seanslarına katılmaları ve nitelikli öğretmenler tarafından sürecin yönetilmesidir. Orman Okulu eğitim süreci tüm dünyada geçerli olan 6 ilke üzerinden yürütülür. Bu ilkelerden biri yada bir kaçının eksik olması süreci Orman Okulu eğitim modelinin uygulanmasına engeldir.

NEDEN ÖNEMLİ?

Peki, Orman Okulu neden önemlidir? Çünkü çocuğun doğal bir alanda öğretmeniyle zaman geçirmesi, ders müfredatını işlemesiyle, orman okulu yaklaşımı ile zaman geçirmesi arasında çocuğun öğrenme ve gelişim sürecindeki kazanım adına yaklaşık 100 katlık bir fark vardır. Orman Okulları’na devam eden çocuklarımızın en büyük özelliği, zorluklarla mücadele edebilme yeteneklerinin kendi yaş grupları ve gelişim özelliklerine göre en üst düzeyde seyretmesidir. Bunun temel nedeni orman okullarında eğitmenlerin kullandığı yöntem ve çocukları merkeze alarak süreci yönetmeleri. Orman Okulları’nda bir çocuk beş adım sonra düşecek, canı yanacaksa ve eğitmen bunu görüyorsa çocuğun düşmesine müdahale etmeden o olumsuz deneyimi yaşamasına izin veriyor. Buradaki en önemli yer ise risk analizleri yaparak ilk yardım gerektirecek bir durumla karşı karşıya olmadığımız her deneyimi çocukların yaşamasına izin vermemiz. Böylece çocuklar her bir deneyimde hayata bakışlarını, çabalama kabiliyetlerini, mücadeleci yeteneklerini ve zihinsel döngü içerisinde sorunlara çözüm üretebilme yeteneklerini ileri seviyede geliştirmiş oluyorlar. Bir parka gittiğinde hiç kimseyi tanımayan bir Orman Okulu çocuğunu on dakika sonra tüm çocukları toplamış, koordine etmiş ve bir oyun kurarak sürecin yönetimini eline almış olarak görebilirsiniz. Burada arka plana baktığınızda aslında; iletişim becerisi, ekip çalışması, koordinasyon yeteneği ve empati kurma süreçlerini 3-4-5 yaşındaki çocuklarımızın nasıl işlettikleri çok net bir şekilde gözlemleyebilir. Yaklaşık haftada bir gün iki saat orman seanslarına katılan çocuklarımızın velilerinin geri bildirimlerinin tamamı bu yöndedir. Çocukların hem ev içindeki davranışları hem okuldaki davranışları hem de sosyal hayatın içerisindeki davranışlarında çok ciddi bir gelişim gözlemlediklerini tüm toplantılarımızda ve eğitimlerimizde velilerimizden duymaktayız.

21. YÜZYIL BECERİLERİ

Aslında orman okulu çocuklarının kazanmış oldukları bu becerilere baktığımızda 21.yüzyıl becerileri ile birebir örtüştüğünü görmekteyiz. Bu yüzden çocuklarımızın İngilizceyi, matematiği, sayıları, harfleri öğrenmesinden önce kendini tanıması ve kendi duygularının farkında olması bizim için çok daha önemlidir. Bu anlamda kendi potansiyelini keşfetmemiş birçok çocuk, okullarda ne öğrenirse öğrensin, öğrendiklerini kullanabilme ve uygulayabilme becerisi olmadığında bizim için büyük bir kayıp olacaktır. Özellikle orman süreçlerindeki mevsim döngüleri, doğal eğitim materyalleri, yapılandırılmamış alanlar bizim çocuğun öğrenme ve gelişim sürecini en üst noktaya taşıdığımız temel argümanlardır.

ORMAN OKULLARI DERNEĞİ

Biz 2010 yılından itibaren İstanbul’da farklı kademelerdeki birçok okulun sınıf dışı eğitim ve öğrenme süreçlerini planlayarak ve uygulayarak doğa ile olan çalışmalarımızı gerçekleştirmeye başladık. 2016 yılı itibarıyla İstanbul/ Şile’de bulunan Türkiye’nin ilk Orman Okulu Uygulama Merkezi’ni kurduk ve anaokul kademesi ağırlıklı olmak üzere okullara ve velilerimize eğitimler vermeye başladık. 2020 yılında Orman Okulu Eğitim Modeli’nin ülkemizde belli standartlarda yayılmasını sağlamak ve uluslararası platformlarda ülkemizi kurumsal bir çatı altında temsil etmek için Orman Okulları Derneği’ni kurduk. Şu an ülkemizin farklı illerinde yaklaşık 18 okulumuz ve yaklaşık bin 3. seviye Orman Okulu eğitmenimiz mevcuttur.



ULUSLARARASI ORMAN OKULU İLKELERİ

1- Uzun vadeli bir süreçtir.

2- Ormanlık alanlarda gerçekleştirilir.

3- Bütünsel gelişim ilkeleri üzerinden yürütülür.

4- Çocuklara risk alma fırsatları sunar.

5- Çocuk merkezli bir süreçtir.

6- Nitelikli öğretmenler tarafından yürütülür.