Ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman yapılacak? Okullarda ortak sınav nasıl yapılacak?

Ortaokul ve liselerde uygulanacak olan ortak sınavların tarihi milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, Ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman yapılacak? Okullarda ortak sınav nasıl yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:42
Ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman yapılacak? Okullarda ortak sınav nasıl yapılacak?
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek amacıyla ortaokul ve liselerde ortak sınavların yapacağını duyurmuştu. Peki, Ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman yapılacak? Okullarda ortak sınav nasıl yapılacak?

ORTAOKUL VE LİSELERDE ORTAK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak.

ORTAK SINAVA GİREMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.


Player Alanı
milli eğitim milli eğitim bakanlığı ortak sınav ortaokul Lise

İlgili Haberler

Yurt dışından öğrenci kabul sınavı başvuruları ne zaman? Yurt dışından öğrenci kabul sınavı (YÖS) başvuruları başladı mı? Yurt dışından öğrenci kabul sınavı ne zaman?

Yurt dışından öğrenci kabul sınavı başvuruları ne zaman? Yurt dışından öğrenci kabul sınavı (YÖS) başvuruları başladı mı? Yurt dışından öğrenci kabul sınavı ne zaman?
MEB'in ilkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin ayrıntıları belli oldu

MEB'in ilkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin ayrıntıları belli oldu
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG Sınav sonuç ekranı...

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG Sınav sonuç ekranı...

En Çok Okunan Haberler