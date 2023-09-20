Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:42

Güncelleme: 20.09.2023 - 12:42

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek amacıyla ortaokul ve liselerde ortak sınavların yapacağını duyurmuştu. Peki, Ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman yapılacak? Okullarda ortak sınav nasıl yapılacak?

ORTAOKUL VE LİSELERDE ORTAK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak.

ORTAK SINAVA GİREMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.