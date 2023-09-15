ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG Sınav sonuç ekranı...

Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:26

Güncelleme: 15.09.2023 - 17:26

104. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklandığı yönünde yapılan açıklama ile gözler EGM'ye döndü. 26 Ağustos tarihinde ÖGG sınavı düzenlenmişti. Sınava katılan adaylar yayımlanan kılavuza göre sınav sonuçlarının açıklandığını düşünüyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuç ekranı...

104. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yayımlanan takvime göre, Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek.

104. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARINA NASIL ULAŞILIR?

Adaylar ÖGG sonuçlarına ulaşmak için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesine T.C. kimlik numarası ile giriş yapabilir.

ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ..

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Sınava katılan adayların başarılı sayılabilmesi için girmiş olduğu yazılı silah bilgisi sınavı ve silahsız sınavdan en az 50 puan alması ve daha önce gerçekleşen temel silahsız sınav ile yazılı silah bilgisi sınavı ve silahsız sınav ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.