Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:10

Güncelleme: 19.09.2023 - 16:10

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvurularının başladığı duyurdu. Peki, Yurt dışından öğrenci kabul sınavı başvuruları ne zaman? Yurt dışından öğrenci kabul sınavı (YÖS) başvuruları başladı mı? Yurt dışından öğrenci kabul sınavı ne zaman?

YÖS NEDİR?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.

YÖS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra ikinci defa uygulanacak olan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) başvuruları başladı. 15 Eylül’de başlayan başvurular, 28 Eylül’de sona erecek.

YÖS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; "2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2), Başkanlığımızca 12 Kasım 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava

YÖS SINAVINDA NE SORULUYOR?

Sınavda adaylara, sayısal yetenek testinden 40, temel matematik testinden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirilecek.

YÖS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesi yurt dışı programından lise eğitimi süresine denk gelen yıllarda ilgili ülkede bulunduğunu belgelendirerek mezun olanlar da yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabilecekler.