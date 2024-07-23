TCMB'nin TL depo alım ihalesine 58,5 milyar liralık teklif geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 58 milyar 532 milyon lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye 58 milyar 532 milyon liralık teklif geldi.
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