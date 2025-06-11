ÖSYM duyurdu: YKS giriş belgeleri erişime açıldı!

Üniversiteye girişte kritik öneme sahip Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için beklenen duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS sınavlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) , 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak.

Adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınava giriş belgeleri, 11 Haziran 2025 saat 10.00’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinilebilecek.

Sınav giriş belgelerinde adayların sınava katılacakları okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası bilgileri yer alırken, aday fotoğrafı ve sınav kuralları da belgeye dahil ediliyor. ÖSYM, her oturum için ayrı sınav giriş belgesi bulundurulması gerektiğini hatırlattı.

SINAVLARA GEÇ KALMA UYARISI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav günü bina giriş saatlerine özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

TYT (21 Haziran): Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

AYT (22 Haziran): Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDT (22 Haziran): Adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavla ilgili detaylı bilgilere 2025-YKS Kılavuzu ve “Temel Kurallar” metninden ulaşılabileceği belirtildi. ÖSYM, adayların tüm kuralları dikkatle incelemesini tavsiye etti.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.