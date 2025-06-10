Haziran ayının ilk haftası geride kalırken 2025 YKS için heyecan dolu geri sayım sürüyor. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? TYT, AYT, YDT ne zaman yapılacak?

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

YKS'ye 10 Haziran Salı bugünden itibaren 10 gün kaldı.

YKS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştiriliyor.

YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar günü ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

2025 YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

TYT tüm adaylar için zorunlu. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türüyle lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT’ye; dil puanıyla yerleşmek isteyenlerin ise YDT’ye katılması gerekiyor.

2025 YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS sınav yerleri henüz belli olmadı.



