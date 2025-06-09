YKS giriş yerleri sorgulaması başladı. Üniversite hayali olan adaylar gözlerini ÖSYM’den gelecek YKS giriş belgesi açıklandı duyurusuna çevirdi. Peki, YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı? YKS giriş yerleri belgesi nereden alınır?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecekler.

YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:

Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi,

Sınav saati ve oturum bilgisi,

Fotoğrafı ve kimlik bilgileri yer alacak.

Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce adayların erişimine açılıyor. Bu kapsamda, 2025 YKS sınav merkezlerinin Haziran ayının ilk veya ikinci haftasında duyurulması bekleniyor

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT: 21 Haziran 2025 Cumartesi saat 10:15'te

AYT: 22 Haziran 2025 Pazar saat 10:15'te

YDT: 22 Haziran 2025 Pazar saat 15:45'te uygulanacak.