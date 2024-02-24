Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bugün yapılan Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı ardından sorgulanmaya başladı. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 17:08
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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83. ÖGG sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılmaya başladı. 24 Şubat'ta yapılan Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

83. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı sonrasında sonuç tarihi merak edilmeye başladı. ÖGG sınav takvimine göre; sınav sonuçlarının 15 Mart 2024 Cuma günü açıklanması planlanıyor.


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