Meşru Gayrimeşru filminin konusu ne, oyuncuları kim? Meşru Gayrimeşru filmi nerede çekildi, ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 23.02.2024 - 19:16

Güncelleme: 23.02.2024 - 19:16

Ömer Kaydı imzalı Meşru Gayrimeşru filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. İzleyicisi ile buluşacak olan filmin konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Meşru Gayrimeşru filminin konusu ne, oyuncuları kim? Meşru Gayrimeşru filmi ne zaman ve nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

MEŞRU GAYRİMEŞRU FİLMİNİN KONUSU NE?

Ülkemizde Profesör Canan Karatay, Hukuk Prof. Dr. Erdener Yurtcan, Sosyolog Nilüfer Narlı, Matematikçi Prof Dr Ömer Akın dahil olmak üzere pek çok insan telefon dolandırıcılığı mağduru oldu. "Meşru Gayrimeşru" filmi de kendini savcı ve emniyet amiri olarak tanıtan telefon dolandırıcılarını trajikomik bir dille konu alıyor.

MEŞRU GAYRİMEŞRU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Uçar

Erkan Can

Şahin Sarsu

İbrahim Temizoğlu

Yusuf Uyar

MEŞRU GAYRİMEŞRU NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Meşru Gayrimeşru filmi 1 Mart 2024 tarihinde beyazperdede izleyicisi ile buluşacak.