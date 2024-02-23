Meşru Gayrimeşru filminin konusu ne, oyuncuları kim? Meşru Gayrimeşru filmi nerede çekildi, ne zaman vizyona girecek?

Meşru Gayrimeşru filmi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin konusu ve oyuncuları merak edilen konular arasında. Peki, Meşru Gayrimeşru filminin konusu ne, oyuncuları kim? Meşru Gayrimeşru filmi ne zaman ve nerede yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 19:16
Meşru Gayrimeşru filminin konusu ne, oyuncuları kim? Meşru Gayrimeşru filmi nerede çekildi, ne zaman vizyona girecek?
Abone Ol google-news

Ömer Kaydı imzalı Meşru Gayrimeşru filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. İzleyicisi ile buluşacak olan filmin konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Meşru Gayrimeşru filminin konusu ne, oyuncuları kim? Meşru Gayrimeşru filmi ne zaman ve nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

MEŞRU GAYRİMEŞRU FİLMİNİN KONUSU NE?

Ülkemizde Profesör Canan Karatay, Hukuk Prof. Dr. Erdener Yurtcan, Sosyolog Nilüfer Narlı, Matematikçi Prof Dr Ömer Akın dahil olmak üzere pek çok insan telefon dolandırıcılığı mağduru oldu. "Meşru Gayrimeşru" filmi de kendini savcı ve emniyet amiri olarak tanıtan telefon dolandırıcılarını trajikomik bir dille konu alıyor. 

MEŞRU GAYRİMEŞRU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Uçar

Erkan Can

Şahin Sarsu

İbrahim Temizoğlu

Yusuf Uyar

MEŞRU GAYRİMEŞRU NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Meşru Gayrimeşru filmi 1 Mart 2024 tarihinde beyazperdede izleyicisi ile buluşacak.


Meşru Gayrimeşru haberleri Film haberleri konusu nedir? haberleri

İlgili Haberler

Hızlı ve Öfkeli 9 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 9 filminin oyuncuları kim?

Hızlı ve Öfkeli 9 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 9 filminin oyuncuları kim?
Koruyucu 2 filminin konusu ne? Koruyucu 2 filminin oyuncuları kim?

Koruyucu 2 filminin konusu ne? Koruyucu 2 filminin oyuncuları kim?
Taş Kağıt Makas dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Taş kağıt Makas dizisi ne zaman başlayacak?

Taş Kağıt Makas dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Taş kağıt Makas dizisi ne zaman başlayacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler