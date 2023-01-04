Özel okulların eğitim ücreti için yapılacak zam velileri korkutuyor

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

Özel okul velileri, büyük bir kaygıyla önümüzdeki öğretim yılı için eğitim ücretlerine gelecek zam oranını bekliyor. Özel okul ücretlerinin zam oranı, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE’nin ortalamasının toplanıp ikiye bölündükten sonra bu orana en fazla yüzde 5 eklenmesiyle belirleniyor. Ancak, bu oran geçen yıl yüzde 36,7 ile sınırlandırılmıştı. Dün açıklanan ÜFE ve TEFE yıllık ortalamasının toplanıp ikiye bölünmesiyle ortaya çıkan oran yüzde 80.

Özel okullar “Çok sayıda okul kapanıyor. Tek gelir kaynağımız veliden alacağımız para” derken, veliler de “Devlet sınır getirsin, özel okullar vicdanlı davransın” diyor.

Türkiye’de ücreti en yüksek olan okul Robert Koleji. Bu okulun geçen yılki eğitim ücreti, peşin ödenmesi halinde 228 bindi. Taksit ve yatılılık ücretiyle rakam 350 bine çıkmıştı. Özel Türk okullarının eğitim ücreti de 50 bin TL ile120 bin TL arasında değişiyordu.

"KAPANMAK ZORUNDALAR"

Bu yıl yüzde 80 civarı bir zam yapılması halinde sadece eğitim ücreti kimi okulda 100 bini, kimisinde de 200 bin TL’yi bulacak. Bu rakamlara servis, yemek, kitap-kırtasiye ve forma da eklenince bir çocuğun özel okulda okuma maliyeti yüz binlerle ifade edilecek. Yani bir başka deyişle orta sınıfın özel okulda çocuk okutma olanağı kalmayacak. Şimdiye kadar güçlükle de olsa özel okul ücretlerini ödeyebilen orta sınıf ailelerden bir bölümü, bu zamlar karşısında çocuklarını özel okullardan almak zorunda kalacak.

Okul yönetimiyle yeni ücreti görüşmek için korkuyla randevu gününü bekleyen bir veli şunları söyledi:

“Eğitim ülkemizin en büyük derdi. Devlet okullarında çocuklarımız maalesef çok kalabalık sınıflarda ve iyi eğitim alamıyor. Yabancı dil eğitimi çok zayıf. Güvenlik sorunu ciddi boyutta. Bizler bütçelerimizi zorlayarak paralı eğitime mecbur bırakılıyoruz.”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okullara yapılacak zam oranını bugün açıklayacaklarını duyurdu.