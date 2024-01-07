Özel sektör öğretmenleri eşit maaş için TBMM önünde eylem yapacak: Köle gibi çalışıyoruz

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:00

Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin çoğu maaşlarının düşüklüğünden şikâyetçi. Asgari ücret civarında maaş alan öğretmenler, devlet okullarında görev yapan meslektaşlarıyla aynı ücreti talep ediyor. Türkiye’nin her yerinden gelecek özel sektör eğitim emekçileri, 29 Ocak’ta taban maaş haklarının geri verilmesi talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde toplanacak.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Basın ve Yayın sekreteri Umut Erkurt, sorunlarını, “İnsanlık dışı çalışma saatleri ve bu saatlerin ödenmeyen ek ders ücretleri; ara tatil, yarı yıl tatili ve resmi tatillerde zorla ve baskıyla çalışma ve yine bunların ücretlerinin ödenmemesi; eksik yatan sigorta primleri ve bunun sonucunda sakat doğacak bir emeklilik yaşamı; açıkça işlenen bir suç olarak elden yatan maaşlar ve mevsimlik işçiler için hazırlanmış ‘belirli süreli sözleşmeler’e tabii olarak işsizlik kaygısı” olarak sıraladı.

‘DİBİ GÖRÜNMEZ BİR BOŞLUK’

Erkurt, “Dönem başında yaptığımız anlaşmada, asgari ücretle aynı ya da ona denk gelen ücretlere mahkûm ediliyoruz ve haftada 6 gün, günde 11- 12 saat çalışma ile kölelik koşulları bize dayatılıyor. Kimi kurumlarda asgari ücretin artış oranında ücrete zam yapılacağı güvencesi veriliyor. Sınırlı sayıda kurum sözünde duruyor” dedi.

Bazı okulların asgari ücret üzerine birkaç yüz lira zam yaptığını, çoğu kurumun ise asgari ücret altında kalan öğretmenlerin ücretini yeni asgari ücrete çekip orada bıraktığını kaydeden Erkurt şöyle konuştu: “Devlet okullarında çalışan öğretmenlerin aylıkları 40 bin liraya ulaştı. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ise şanslı olanları 17 bin 2 lira ücretle yaşam savaşı verecek. Aradaki uçurum artık dibi görünmez bir boşluğa dönüşüyor.”

‘İKİNCİ HATTA ÜÇÜNCÜ İŞ’

18 yıldır özel okullarda görev yaptığını belirten bir öğretmen, “21 bin TL maaş alıyorum. Ücretin yetersizliği ikinci hatta üçüncü işlere yönelmemize neden oluyor” diye konuştu. 28 yıllık bir başka öğretmen, “Sektörden çekilmeye başladık. Bu nitelik kaybının, ödedikleri ciddi rakamlara karşılık yüksek kaliteli bir eğitim isteyen öğrenci velileri açısından da olumsuz sonuçları olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

22 yıldır özel okulda çalışan bir matematik öğretmeni ise “Aldığım ücret 20 bin TL ve günde 12 saat derse giriyorum. Öğrencilerimle bireysel ilgilenmek LGS süreçlerini sağlıklı tamamlayabilmek amacıyla etütlerle destekliyorum ve iki çocuğumu okutmaya çalışıyorum. Üzerine günde 6 saate varan fazla mesai harcayarak ek iş yapıyorum” dedi.