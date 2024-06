Bakan Tekin'den 'yıl sonu' değerlendirmesinde 'mezuniyet' savunması: 'Bir tane olumsuzluğu bu kadar gündem yapacağınıza...'

Yayınlanma: 14.06.2024 - 16:17

Güncelleme: 14.06.2024 - 16:17

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda yıl sonu etkinliklerine katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen 'Yılsonu Faaliyet Haftası' etkinliklerini izleyen Bakan Tekin, 6'ncı sınıf öğrencileri için düzenlenen karne dağıtım töreninde yer aldı.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, okul bahçesindeki İstiklal Marşı töreninin ardından, basın toplantısı düzenledi. 180 günlük eğitim öğretim yılının tamamlandığını ifade eden Bakan Tekin, "86 milyonun tamamı şu anda bu heyecanı yaşıyor, ben şimdiden herkese hayırlı tatiller temenni ediyorum. İnşallah, tatil sürecinde de güzel sağlıklı mutlu ve huzurlu bir dönem yaşarlar. Çocuklarımızdan kendilerini çok fazla yormadan yıl içerisinde elde ettikleri kazanımların kaybetmeden bir tatil dönemi geçirmelerini istiyoruz. Bunu yaparken bol bol kitap okumalarını hatta okuduklarını kaleme almalarını, yazmalarını, yazmaya çalışmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

'BU KADAR GÜNDEM YAPACAĞINIZA..."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, İstanbul Gebze'de bir lisenin kız öğrencilerinin kıyafetleri uygun olmadığı için mezuniyet törenine alınmadığı iddiasına ilişkin, "Bizim 76 bin tane okulumuz var, 1 milyon 100 bin öğretmenimiz var. Bu 76 bin okuldaki, idarecilerimiz, müdürlerimiz müdür yardımcılarımız topladığımızda 100 binin üzerinde eğitim kurumu yöneticimiz var. Ben şundan çok büyük üzüntü duyuyorum, bu kadar büyük bir ailenin emeklerinin takdir edildiği, onlara teşekkür edeceğimiz bir hafta içerisinde bir günün, bir haftanın bütün bu emeklerin üstünü örtüp, tartışmaları başka bir yere evirmesinden dolayı gerçekten huzursuzum ve mutsuzum. Medya, siyaset, sivil toplum örgütlerinden de bir şey rica ediyorum, bu kadar büyük bir ailenin içindeki bir tane olumsuzluğu bu kadar gündem yapacağınıza şuradaki öğretmen arkadaşlarımızın yıl boyunca yaptığı fedakarlıkları keşke aynı samimiyetle, gayretle medyatik hale getirseniz, onlara şükran borçlarımızı keşke bu şekilde ödesek" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Gebze'deki olayın kontenjan nedeniyle yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Olayın başlangıç noktasında okul müdürü, öğrencilere mezuniyet töreninin yapılacağı alanın büyüklüğü kadar kontenjan veriyor. Burada formu da var, her öğrenciye 4 kontenjan veriyor ve 'Kiminle beraber geleceksin?' diye soruyor. Başlangıçta listede ismi olmayan öğrenci arkadaşlarımız, listede yazdığının iki katı kadar misafirle gelmek isteyince okul müdürü doğal olarak 'Biz bu listedeki isme göre bir organizasyon yaptık. Önce listedeki isimleri alalım. Yer kalırsa sizi de alırız' dedi, diye tartışma başlıyor ve arzu etmediğimiz bir boyuta ulaşıyor. Olay duyulur duyulmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 7-8 dakika içerisinde olay yerine intikal ediyor ve problemi çözüp çocuklarımızın mezuniyet törenine katılması sağlanıyor. Okul müdürümüzün olay artık yönetilemez boyuta geldikten sonra 'yönetmelik ifadesi' diye söylediği şey normal okulumuzun eğitim öğretim kısmıyla ilgili yönetmelik. Yani madde, onunla ilgili madde. Mezuniyet törenlerini ya da benzeri etkinlikleri bu çerçevede değerlendirmek doğru değil. Nitekim İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de geldikten sonra sorunu çözüyor.”

Bakan Tekin, bu olayların yaşanmasını arzu etmediklerini vurgulayarak, "Bakanlık olarak, bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili gerekli işlemleri, incelemeleri yapacağız" dedi.

'DEVAMSIZLIK KONUSUNDA AF DÜŞÜNMÜYORUZ'

9'uncu sınıflarda sınıf tekrarının geri getirilmesine ilişkin değerlendirme yapan Bakan Yusuf Tekin, "Şu an okullarımızdaki henüz bu anlamdaki işlemler tamamlanmadı. Karne sürecinin tamamlanmış olması, okullarımızda bu anlamdaki telafi niteliğindeki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmez. Bayram sonrası net rakamları göreceğiz genel olarak baktığımızda da çok marjinal bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Sınıf tekrarını şu nedenle yeniden getirdik. Türkiye'nin her tarafından öğretmen arkadaşlarımızın katıldığı toplantılar yaptık, her ay. Arkadaşlarımız, eğitim öğretim sürecinin daha ciddi bir şekilde yürümesi, öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığını daha sağlıklı bir şekilde alınabilmesi, öğretmen arkadaşlarımızın itibarlarını korunması açısından alınması gereken tedbirlerdir" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin okula devamlılığı ile ilgili konuyu çok önemsediklerini belirten Tekin, "Çocuklarımızın üniversiteye hazırlık anlamında en çok faydalanabilecekleri alanın bizim okullarımız, bizim öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımız devamsızlık yapıp merdiven altı kurslarda kaçak eğitim veren kurslarda ya da çok farklı yapıların organize ettiği kurslarda eğitim öğretim adı altında sınava hazırlık kursları almasını arzu etmiyoruz. ÖSYM ile çok sağlıklı bir süreç yürütüyoruz. Aynı şekilde ÖSYM Başkanımızla da konuştuk. Sınav esnasında yani üniversite sınavı için çıkan soruların tamamı bizim kazanımlarımız ve yani müfredatımız ve kitaplarımız odaklı. Çocuklarımızın dışarıda değil, okulda bu süreci tamamlamalarını arzu ediyorduk. Devamla ilgili aldığımız kararın önemli bir gerekçesi de buydu. Devamsızlık da ilgili de daha önce söylemiştim herhangi bir af ya da benzeri düzeninde yapmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.

'YASAL DÜZENLEMEYİ DOĞRU BULMUYORUM'

Bakan Tekin, özel sektörde öğretmenlerinin taban maaş taleplerine de değinerek, "Pandemi sonrasında ortaya çıkan koşullar sebebiyle, tamamını zan altında bırakmayalım ama bazı özel okulların bünyesinde çalıştırdıkları öğretmen arkadaşlara hak ettiklerinin altında bir özlük ödedikleri bize iletildi. Biz yaz aylarında yaptığımız konuşmalarda, özel okullara artık pandemi koşullarının sona erdiğini söyledik. Onlar da küçüldüklerini ifade ettiler. 'Pandemi koşullarında biz küçüldük, bazı tedbirler almaya gittik' dediler. Mayıs ve haziran aylarında öğretmenlerle yaptıkları sözleşmelerde öğretmenlerin hakkını koruyacak mali tabloyu sunmalarını söyledik. Önümüzdeki yıl sorunu çözeceklerini deklare ettiler. Yasal düzenlemeyi doğru bulmuyorum. Özel okul sahiplerinin bu anlaşmaya riayet edeceklerini düşünüyorum. Öğretmen arkadaşlarımız bize gerekli başvuruyu yaparsa biz de özel okul gruplarıyla konuşup, herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını hak ettikleri özlük haklarını elde etmelerini sağlamak için ilgili okullarla gerekli görüşmeleri yaparız" dedi.

'ELEŞTİRİLERİN ÇOK DOĞRU OLMADIĞINI GÖRECEKSİNİZ'

Yeni müfredatta laiklik ve Atatürk'ün ders kitaplarından seyretildiği iddialarına değinen Bakan Yusuf Tekin, "Bunları medyada tartışmak yerine, nerede seyreltildiğine dair, hangi hususların seyreltildiğine dair net raporları bizimle paylaşırlarsa biz de arkadaşlarımızla konuşuruz. Seyreltmekten kastettikleri şey, müfredatın dışına çıkartmaksa katılmıyorum. 12+1 yani 13 yıllık eğitim öğretim sürecinin tepeden tırnağa gözden geçirilerek bazı kazanımların farklı sınıflara kaydırıldığı realitesinden hareket ettiğimizde bu eleştirilerin çok doğru olmadığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.