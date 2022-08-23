Özel yurtların aylığı asgari ücreti geçti, üniversite öğrencileri çaresiz

23 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yurt arayışlarına başladı. Ev kiralarının çok artmasıyla “ortaklaşa ev tutmak” seçenekler arasından çıkınca yurt araştırmaya başlayan öğrencilerin çoğu, yüksek ücretler karşısında ne yapacaklarını şaşırdı.

Özel yurtların aylık taksitleri asgari ücrete yaklaşmış durumda. Yurt ücretleri yıllık ortalama 35 bin TL ile 75 bin TL arasında değişiyor. Altı kişilikten başlayan ve çeşitli oda seçenekleri bulunan yurtların yıllık ücretler 10 aylık taksitler halinde ödeniyor.

Yurt arayışındaki öğrencilerle birlikte gittiğimiz Ümraniye’deki bir özel yurtta dört kişilik odaların yıllık ücretinin 38 bin TL olduğunu öğrendik. Bu yurttaki tek kişilik oda ücreti ise yılık 56 bin TL. Aynı yurdun Üsküdar’daki şubesinde ise oda ücretleri yaklaşık bin TL daha yüksek.

Yurtlarda genellikle kahvaltı, çamaşır yıkama ve kurutma ücretin içinde oluyor ancak akşam yemeği yemek isteyen öğrencilerin bunun için yaklaşık ayda bin lira daha ödemeleri gerekiyor.

110 BİN LİRAYA ODA

Özel üniversitelerin yurtlarının ücretleri ise okuldan okula farklılık gösteriyor. Ücretleri ortalama yıllık 15 bin TL’den başlayıp 110 bin TL’ye kadar çıkan yurtlarda tek kişilik, iki, üç ya da dört kişilik oda seçenekleri bulunuyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtların ücretleri ise henüz açıklanmadı. Yurt ücretlerinin aylık 500 lira ile 800 lira arasında olması bekleniyor.

ÇALIŞMAK ZORUNDALAR

Masraflarını karşılamak için sosyal hayatlarını kısıtladıklarını belirten üniversite öğrencileri, yurt taksitlerini ödeyebilmek çalışmak zorunda olduklarını söylüyor. Bir öğrenci, içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyor: “Sadece hafta sonları dışarı çıkabiliyorum, dışarıda çok fazla yemek yemiyorum. Ayda 300 lira yemek masrafım var. Market alışverişi epey zorlaştı. 500 lira market alışverişi tutuyor, son zamanlarda daha çok dikkat etmeye çalıştım. Ailemin gönderdiği parayla geçinmeye çalışıyorum. Ulaşıma yapılan zamlarla ailemi görmeye iki ayda bir gidebiliyorum.”

İBB YURTLARINA BAŞVURULAR BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2022-2023 akademik yılında toplam 2 bin 800 öğrenci kapasitesi ile dördü erkek, altısı kız olmak üzere toplam 10 yurt ile hizmet verecek.

Yurtların aylık ücreti sabah kahvaltısı ve akşam yemeğiyle birlikte 950 lira. Beyoğlu, Avcılar, Maltepe, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Şişli, Esenyurt ve Ümraniye ilçelerinde bulunan yurtlarda sadece şehir dışından gelen öğrenciler kalabiliyor. Yurtlarda engelli odası ile 2 kişilik, 4 kişilik, beş kişilik ve altı kişilik odalar bulunuyor. Yatak takımları yurt tarafından sağlanıyor. Yükseköğretim kurumlarının akademik takvimi dikkate alınarak yurtların açılış ve kapanış tarihleri yurt komisyonu tarafından belirlenecek ve “yurt.ibb.istanbul” internet sitesi üzerinden yurda kabul sonuçları ile birlikte duyurulacak. Başvurular aynı internet sitesinden 28 Ağustos’a kadar yapılabilecek.

EĞİTİM İŞ BAŞKANI ÖZBAY: ÇIĞLIK KULAK ARKASI EDİLDİ

Eğitim İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun her geçen yıl katlanarak büyüdüğüne dikkat çekerek, “Çünkü apartman üniversitelerinin mantar gibi türemesi ve üniversiteli sayısının artmasına karşın KYK yurtlarının sayısında hatırı sayılır bir artış yıllardır gözlemlenememiştir. Hatta 2019-2020’de 703 bin 175 olan kapasite 2020-2021’de 695 bin 834’e düşmüştür. Bu pandemi sürecinde yurt ve barınma için herhangi bir yatırım yapılmadığını, üniversitelilerimizin geçen yıl attığı ‘barınamıyoruz’ çığlıklarının kulak arkası edildiğini göstermektedir” dedi.

Özbay, şöyle devam etti:

“Bu bir mecbur bırakma politikasıdır. İktidarın, sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getirmeyerek gençleri tarikatlara dolaylı olarak yönlendirmesi söz konusudur ve bunun dozu her geçen yıl artmaktadır.

Tepetaklak giden ekonomi nedeniyle beslenme, ulaşım, dersler için alınması gereken araç-gereçler çok ciddi maliyetlere yükselmiş, üniversite okuduğu için gurur duyması gereken çocuklarımız adeta

üniversite okudukları için ailelerine mahcup hisseder hale gelmiştir.”