Şanlıurfa'da okullar tatil mi edildi? Şanlıurfa'da okullar kaç gün tatil olacak? Şanlıurfa'da kamu çalışanları izinli mi?

Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretimde güncellemeye gitti. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi edildi? Şanlıurfa'da okullar kaç gün tatil olacak? Şanlıurfa'da kamu çalışanları izinli mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 20:00
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Şanlıurfa'da yaşanan şiddetli sağanak yağış nedeniyle, valilikten eğitim öğretimle ilgili açıklama geldi. Yurttaşlar, ''Şanlıurfa'da okullar tatil mi edildi? Şanlıurfa'da okullar kaç gün tatil olacak? Şanlıurfa'da kamu çalışanları izinli mi?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Valilikten yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa'da okullar tatil edildi.

ŞANLIURFA'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. '' ifadesine yer verildi.

ŞANLIURFA'DA KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?

Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır.


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