DGS ek yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak? DGS ek tercih kılavuzu, boş kontenjan listesi yayımlandı mı?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 16:41

Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren adaylar, işlemlerini üniversite taban puanlarına göre yaptılar. Tercih sonuçları ise 7 Eylül’de yani bugün açıklandı. Şimdi ise gözler ek tercih işlemlerine çevrildi.

Ösym, yapılan yerleştirme işlemleri sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması halinde boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ek yerleştirme yapacak. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercih tarihleri hakkında henüz ÖSYM saflarından bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 14 Eylül’de açıklandı. Ek tercihler ise 15 Ekim tarihinde alınmaya başlandı ve 21 Ekim günü saat 23:59’da sona erdi.

Geçen seneki takvime bakıldığında bu sene 2022 DGS ek tercihlerin 8 Ekim'de başlaması bekleniyor.

Adaylar, bu sene yani 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecekler.

DGS EK TERCİH KILAVUZU, BOŞ KONTENJAN LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Kayıt işlemleri 14 Eylül'e kadar tamamlanacağı için boş kontenjan listesi de 14 Eylül'den sonra yayınlacaktır.

Ösym tarafından DGS ek tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı.

DGS EK TERCİH NERDEN YAPILACAK?

Ek tercih işlemlerinde adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.