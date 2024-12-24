Sayıştay raporlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilmişti: ‘Kendini medya üzerinden aklamayı seçti’

Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:23

Güncelleme: 24.12.2024 - 12:23

Eğitim-İş, Sayıştay raporlarında usulsüzlük yapılması nedeniyle İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper hakkında suç duyurusunda bulunmuş, sonrasında konuya ilişkin olarak savcılığı göreve çağırmıştı. Söz konusu olaylar üzerine Eğitim-İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şube Başkanı Elbey Kale gazetemize açıklamalarda bulundu. Kale, ‘Sayıştay raporlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle’ hakkında suç duyurusunda bulunulan rektör Tunçsiper’in, bu konuda yapılan haberler konusunda hareketsiz kaldığını ve kendini medya üzerinden aklama yolunu şeçtiğini öne sürdü.

‘İDDİASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ’

Rektör Tunçsiper’in, İzmir’de yerel bir haber sitesi olan Temizeller isimli gazete sahibinin yakınını işe aldırdığını iddia eden Kale, “Bu haber sitesine, konusu mahkemeye taşınmış olan ve dava süreci devam eden konuda sanki dava sonuçlanmış gibi kendisini iyi göstermeye çalışacak haber yaptırdı.

Rektör Tunçsiper, gazetede ismi geçen kişilere yönelik olarak açılan 4 davanın kesinleşmiş iki kararında davayı kaybeden taraf olmalarına karşın kendisini başarılı ve kamu kaynaklarını korumaya çalışan bir rektör olarak göstermeye çalışmaktadır. Öncelikle kamu kaynaklarını kötü kullandığı Sayıştay raporları ile kayıt altına alınan ve hakkında suç duyurusunda bulunulan bir rektörün bu iddiası düşündürücüdür” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK ADALETİNİ ETKİLEMEYE ÇALIŞMAKTA’

Tunçsiper’in, hakkını adalet yerine ‘yanlı’ bir yerel gazetede aradığını savunan Kale, “Devletin rektörü, yakınını işe aldığı gazeteci aracılığıyla yüce Türk adaletini etkilemeye çalışmaktadır. Bu durumda cevabı çok merak konusu olan şu soruları soralım:

Ailenizden biri Demokrasi Üniversitesi’nde işe alındı mı?, Yakınınızdan biri Demokrasi Üniversitesi’nde çalışmaya başladıktan sonra bu haberin yapılması tesadüf müdür? Bu haberler karşılığında size bir baskı uygulandı mı? Hâlâ uygulanıyor mu?

Eğitim İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şube olarak bu haberi yapanlar ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.