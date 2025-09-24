Sendikanın öğretmen anketi sonuçları açıklandı: Umutsuz ve tükenmişler

Anadolu Eğitim Sendikası’nın, öğretmenlerin içinde bulundukları koşulları ortaya koymak amacı ile yaptığı anket sonuçlarına göre, eğitimciler yeni öğretim yılına umutsuz başladı.

Yaz tatilinde “orta halli bir otelde” tatil yapamadığını belirten öğretmenler, karşılaştıkları uygulamaların kendilerine “mesleki tükenmişlik duygusu” yaşattığını düşünüyor.

3 bin 810 öğretmenin katıldığı anketten çıkan veriler şöyle:

- Öğretmenlerin yüzde 74.7’si yeni öğretim yılına umutla başlamamış.

- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve müfredat değişikliğinin sorunlara çözüm olmayacağını söyleyen öğretmenlerin oranı yüzde 94.2.

SEMİNERLER FAYDASIZ

- Seminerlerin mesleki becerilerine katkısı olmadığını belirten öğretmenlerin oranı yüzde 93.

- Yaz tatilinde orta halli bir otelde tatil yapamadığını belirten öğretmenlerin oranı yüzde 77.1.

- Öğretmen atamalarında mülakatın olmasını doğru bulmayanların oranı yüzde 94.5.

- Öğretmenlerin yüzde 98.1’i mesleğin her geçen gün itibar kaybettiğini düşünüyor.

- Meslek yaşamında karşılaştığı uygulamaların kendisine mesleki tükenmişlik duygusu yaşattığını ifade eden öğretmenlerin oranı yüzde 94.2.

ŞİDDETE ÖNLEM YOK

- Öğretmenlerin yüzde 90.7’si de okulunda güvenlik görevlisi olmadığını belirtmiş.

- Öğretmenlere karşı yapılan şiddete karşı alınan yasal önlemleri yetersiz bulan öğretmenlerin oranı yüzde 96.1.

- 8. dönem toplusözleşmede hakem heyetine üye veren sendikaların yaptığı davranışı bir tiyatronun parçası olarak gören öğretmenlerin oranı yüzde 96.9.

- Norm fazlası öğretmenlerin atamalarında yapılan ilçe gurupları uygulamasının doğru olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 86.2.

SÜRGÜN ATAMASI

- Öğretmenlerin yüzde 81.3’ü, resen norm fazlası öğretmen atamalarını “sürgün ataması” olarak değerlendirmiş.

- Yer değiştirme sorununda becayiş uygulamasının çözümlerden biri olduğunu belirten öğretmenlerin oranı yüzde 77.5.

‘DÜZEN DEĞİŞMELİ’

Anket sonuçlarını değerlendiren sendika yöneticileri, “Kendisini mesleki tükenmişlik içinde hisseden öğretmenlerin yüzde 94.2 olduğu bir eğitim ortamına sebep olanlar, bu tablonun baş sorumlularıdır. Öğretmenlerin mesleklerini yaparken kendilerini mutlu ve güvende hissetmedikleri, gelecek kaygısı taşımadıkları, maaşlarını yetirebilmek için en asgari harcamalardan kısmadıkları bir düzen kurulmadığı müddetçe eğitimde istenilen başarı elde dilemez” dedi.