Yayınlanma: 16.08.2023 - 15:25

Güncelleme: 16.08.2023 - 15:25

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması üzerine liselerde sınıf tekrarı uygulaması gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci, sınıfta kalma uygulamasının geri gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Peki, sınıfta kalma geri mi geldi? Lisede sınıf tekrarı var mı? Lisede devamsızlık affı kalkacak mı? İşte ayrıntılar...

SINIFTA KALMA GERİ Mİ GELDİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularla yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayarak, “Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” dedi.

DEVAMSIZLIK AFFI KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını söyleyerek, "Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak." açıklamasında bulundu.