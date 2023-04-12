En riskli alandaki okulları, depreme hazırlamamışlar! Okullar göz göre göre yıkıldı
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AFAD tarafından yenilenerek 2019’da yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası’ndaki en riskli alan içerisinde yer alan okul, hastane ve idari yapıların depreme karşı yenileme ve güçlendirme çalışmalarının yapılmadığını söyledi. Depremlerin ardından 11 ilde 72 okulun yıkıldığını, 504’ü ağır hasar olmak üzere toplam 3 bin 368 okulun hasar aldığını hatırlatan Tutdere, “İktidarın ihmali ve sorumsuzluğu sonucunda okullarımız yıkıldı; öğrencilerimiz okulsuz, öğretmenlerimiz öğrencisiz kaldı” tepkisini gösterdi.
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın AFAD tarafından yenilendiğini, 18 Mart 2018’de Resmi Gazete’de yayımlandığını, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girdiğini söyledi.
Buna karşın haritaya göre en riskli alan içerisinde yer alan okul, hastane ve idari yapıların depreme karşı yenileme ve güçlendirme çalışmalarının yapılmadığını belirten Tutdere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın raporuna göre 6 Şubat’taki depremler nedeniyle 11 ilde 72 okul yıkıldığını, 504’ü ağır hasarlı olmak üzere toplam 3 bin 368 okulun hasar aldığını, bu okulların yeniden yapılmasının ise 39.69 milyar liraya mal olacağını aktardı.
‘NE YANIT NE ÖNLEM’
2007’de yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliği’nden önce Türkiye genelinde 31 bin 93 okulun inşa edildiğini söyleyen Tutdere, “İnşa edilen bu okulların deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılıp yapılmadığı bakanlık tarafından açıklanmıyor. MEB verilerine göre, 2011’den bu yana Türkiye genelinde depreme karşı dayanıksız olan 2 bin eğitim kurumuna güçlendirme yapıldı, bin 500 eğitim kurumu yıkıldı. Geri kalan 27 bin 593 adet okul binası için bir çalışma yapılmadığı ortaya çıktı” dedi. 2021’de Adıyaman’daki depreme dayanıksız okulları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sorduğunu ancak şeffaf yanıt alamadığını anımsatan Tutdere, “Depremde Adıyaman genelinde 12 okul yıkıldı, 65 okul ağır hasar alırken, toplamda 120 okulda hasar oluştu. Milli Eğitim Bakanı ne sorularımıza cevap verdi ne önlem aldı ne de önlem almak için herhangi bir adım attı. İktidarın ihmali ve sorumsuzluğu sonucunda okullarımız yıkıldı; öğrencilerimiz okulsuz, öğretmenlerimiz öğrencisiz kaldı. Okullarımız göz göre göre yıkıldı” ifadelerini kullandı
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