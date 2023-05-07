Son Dakika: Bakan Mahmut Özer açıkladı: 15 Mayıs'ta okullar tatil edildi
Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 15 Mayıs'ta okullara 1 gün ara verileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
OKULLAR 15 MAYIS'TA TATİL
Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların eğitim-öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü, 1 gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi.
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