Son Dakika: Bakan Mahmut Özer açıkladı: 15 Mayıs'ta okullar tatil edildi

Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 15 Mayıs'ta okullara 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Yayınlanma: 07.05.2023 - 11:30
Son Dakika: Bakan Mahmut Özer açıkladı: 15 Mayıs'ta okullar tatil edildi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

OKULLAR 15 MAYIS'TA TATİL

Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların eğitim-öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü, 1 gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi. 


Son dakika mahmut özer eğitim

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