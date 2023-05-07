Son Dakika: Bakan Mahmut Özer açıkladı: 15 Mayıs'ta okullar tatil edildi

Yayınlanma: 07.05.2023 - 11:30

Güncelleme: 07.05.2023 - 12:02

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

OKULLAR 15 MAYIS'TA TATİL

Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların eğitim-öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü, 1 gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi.