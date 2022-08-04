Son Dakika: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan KPSS açıklaması
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı KPSS gündemin ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise "Aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur" denildi.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" dedi.
Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız.— Yunus ARINCI (@yunus_arinci) August 4, 2022
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:
ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin olarak 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan soruşturma kapsamında 03/08/2022 günü Ankara Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama ve elkoyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve elkoyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir.
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