Devlet Denetleme Kurulu başkanı Yunus Arıncı kimdir?

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:34

Yunus Arıncı 20 Mart 1975 Ordu doğumludur. 1992 yılında Kumru İmam Hatip Lisesi'ni tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptı. İkinci üniversite olarak da 2019 yılında Sosyoloji eğitimini tamamladı.

YUNUS ARINCI DAHA ÖNCE NEREDE ÇALIŞTI?

1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında Müfettiş, 2007 yılında Başmüfettiş oldu. 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı ve 2015 yılına dek bu görevi sürdürdü. 2005 yılında 1 yıl geçici görevle TÜBİTAK'ta Daire Başkanı olarak görev aldı. 13 Temmuz 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine atandı ve halen bu görevi yürütmektedir. Borsa İstanbul'un 31 Ekim 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

YUNUS ARINCI EVLİ Mİ?

Yunus Arıncı evli ve 3 çocuk sahibidir.