Devlet Denetleme Kurulu nedir, görevleri nelerdir? Devlet Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri kimlerdir? DDK ne zaman kuruldu?

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesi amacıyla kurulmuş denetim kurumudur.

DEVLET DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ NELERDİR?

-İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak,

-Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek,

-Antlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerde inceleme ve araştırma yapmak,

-Kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik ve iyi yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak,

-Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde görev alanıyla ilgili olarak katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, yapılan katkı ve çalışmaları izlemek ve gerektiğinde koordine etmek,

-Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak,

-Cumhurbaşkanının vereceği diğer işleri yapmak.

DEVLET DENETLEME KURULUNUN YETKİLERİ NELERDİR?

-Kapsam maddesindeki kurum, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyledoğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi,

belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye,

bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci

istemeye yetkilidir.

- Kurul kendisine intikal eden konulardan gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarır. Bu durumda ilgili merciler yapılan iş ve işlemler hakkında Kurulu ivedilikle bilgilendirir ve gerekli belgeleri Kurula gönderir.

-Gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve

tüzel kişilerden isteyebilir. Bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilir.

-Denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki

personelini görevlendirebilir. Kurul Başkanlığının bu konudaki talebi gecikmeksizin karşılanır.

-İlgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirilebilir.

-Kurum ve kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir veya gerektiğinde işe el

koyarak yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralabilir.

DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKANIN GÖREVLERİ NELERDİR?

Üyelik yetkilerini de haiz olan Kurul Başkanı, Devlet Denetleme Kurulunu yönetir ve temsil eder.

-Kurul Başkanının görevleri şunlardır:

a) Kurula başkanlık etmek,

b) Kurulda alınan kararları uygulamak,

c) Kurul kararlarının yayımlanması, tebliği ve gereğinin yerine getirilmesini sağlamak,

ç) Denetim ve soruşturma gruplarını belirlemek ve gruplar arasında işbölümü yapmak, programa tabi işlerde denetim ve soruşturma gruplarının çalışma programlarını onaylamak,

d) Denetleme raporlarını Cumhurbaşkanına sunmak,

e) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

f) Cumhurbaşkanınca verilecek diğer işleri yapmaktır.

DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKANI KİMDİR?

Devlet Denetleme Kurulu başkanı Yunus Arıncı'dır. Yunus Arıncı 20 Mart 1975 Ordu doğumludur. 1992 yılında Kumru İmam Hatip Lisesi'ni tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptı. İkinci üniversite olarak da 2019 yılında Sosyoloji eğitimini tamamladı. 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında Müfettiş, 2007 yılında Başmüfettiş oldu. 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı ve 2015 yılına dek bu görevi sürdürdü. 2005 yılında 1 yıl geçici görevle TÜBİTAK'ta Daire Başkanı olarak görev aldı. 13 Temmuz 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine atandı ve halen bu görevi yürütmektedir. Borsa İstanbul'un 31 Ekim 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

DDK NE ZAMAN KURULDU?

Devlet Denetleme Kurulu 3 Nisan 1981 yılında kuruldu. Üyeleri ve başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır.