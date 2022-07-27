Son Dakika: Güncel YKS kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından güncel YKS kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:25
Son Dakika: Güncel YKS kılavuzu yayımlandı
Abone Ol google-news

Güncel YKS kılavuzu yayımlandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyadan "Değerli YKS adaylarımız,Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.


YKS kılavuzu Yükseköğretim Kurulu Yükseköğretim Kurumları Sınavı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler