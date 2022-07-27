Son Dakika: Güncel YKS kılavuzu yayımlandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından güncel YKS kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.
Güncel YKS kılavuzu yayımlandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyadan "Değerli YKS adaylarımız,Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 27, 2022
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır
2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ’den yapabilirsiniz
Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim pic.twitter.com/KqQviQNTOp
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