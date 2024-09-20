Son Dakika... Zorbalığıyla gündeme gelen okul müdürü hakkında karar

Bursa'da müdür yardımcısının kapısını kıran ve öncesinde ‘Başı açık öğrenciye karışırız’ ifadeleri tepki toplayan okul müdürü açığa alındı.

Son Dakika... Zorbalığıyla gündeme gelen okul müdürü hakkında karar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:12

Geçtiğimiz ay Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı görüntülerde okulunda adeta şeriat ilan ederek ‘Başı açık öğrenciye karışırız’ ifadelerini kullanan Bursa Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulunda Okul Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, bu kez de okulun müdür yardımcısına mobbing uyguladı.

Kırbıyık, iddialara göre okulda istemediği kadın müdür yardımcısının kapısını tekmeleyerek kırdı ve eşyalarını boşalttı. O ana ait görüntüleri müdür yardımcısı saniye saniye kaydederek sosyal medyada paylaştı. 

Okul müdürünün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındığı bildirildi. 


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