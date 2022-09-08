Sonbaharda yeni dalga tehlikesi: Okullar açılıyor, çocuklar hâlâ aşısız

08 Eylül 2022 Perşembe, 02:00

Okulların açılmasına sayılı günler kala Sağlık Bakanlığı, koronavirüs önlemleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Uzmanlar yüz yüze başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde pandeminin bitmediğine dikkat çekerek aşı uyarısı yaptı.

Türk Klinik Mikrobiyolji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek-Yavuz, yaz aylarında vaka sayılarında yaşanan artışa dikkat çekerek korunma önlemlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Yavuz, “Okullar açılacak ancak Türkiye’de çocukların tümünü kapsayan bir aşılama programına geçilmedi. Dünyada çocuklarda da etkinliği kanıtlanmış aşılar var. Çocukların da koronavirüsten olumsuz etkilendiğini biliyoruz, bu yüzden çocuklar da aşılanmalı. Okullarda en önemli önlem aşılama, ikincisi de havalandırma. Çok da pahalı olmayan bazı yöntemlerle havalandırma sistemi düzeltilebilir. Bu solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonların azaltılmasını da sağlar. Genel aşılamada yüzde 60’larda kaldık. Ekim-kasım gibi vakaların artacağı öngörülüyor” dedi.

BAKANLIK GEÇ KALDI

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç da aşı uygulanmayan 12 yaş altı çocukların koronavirüs açısından en riskli grup olduğuna vurgu yaptı.

Kılıç, “5-12 yaş grubuna dünyanın birçok ülkesinde aşı programları başladı. Biontech aşısının çocuklarda güvenli olduğu kanıtlandı. Milyonlarca çocuk eğitime başlayacak, topluca bir araya gelecek. Bunlardan herhangi birinde hastalık olduğunda diğerlerine bulaştırma olasılığı çok yüksek. Sağlık Bakanlığı’nın 5-12 yaş arasını aşılaması ve altı ayda bir pekiştirme dozlarını yapması gerekiyor. Bakanlık bu konuda çok gecikti. Aşı yapıldıktan sonra da iki üç hafta aşının etkisinin başlaması için bir süre gerekiyor. O yüzden burada büyük bir risk alıyorlar” dedi.

ÜÇTE İKİ RİSK ALTINDA

Türkiye’de yetişkin aşılamalarında da yeterli seviyeye gelinmediğini ifade eden Kılıç, “Üç doz aşı yaptıranlar nüfusun yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Bir ve iki doz olanların da büyük bir çoğunluğu Çin aşısı oldu. Son araştırmalara göre iki doz aşı yetmiyor. Altı ay sonra üçüncü doz, diğer altı ay sonra da dördüncü dozun yapılması gerek. Nüfusun en az üçte ikisi risk altında. Türkiye’de yetişkinler de çocuklar da aşısız. Bu iki grup kış koşullarında bir araya geldiğinde sonbaharda geçen yıllarda olduğu gibi yeni bir dalga olacağını öngörüyoruz. Aşı oranlarının artırılması için tüm yaş gruplarını kapsayan kampanya başlatılmalı. Okullara yönelik ek önlemler de alınmalı” dedi.

TTB’DEN ÇAĞRI



Türk Tabipleri Birliği (TTB) Okul Sağlığı Çalışma Grubu eğitimin yüz yüze, kesintisiz ve sağlıklı sürdürülmesi için gerekli önlemleri sıraladı. Açıklamada beş yaş üzeri tüm çocuklara aşı tanımlanması, tüm gruplara hızlı bir aşılama kampanyası yapılması, koronavirüs aşısıyla ilgili bir ulusal kampanya başlatılması, okul idarelerince öğretmenlerin ve okul çalışanlarının tam aşılı olmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

