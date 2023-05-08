Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 45.000 sözleşmeli öğretmen ataması sonuçlarına nereden bakılır?

Yayınlanma: 08.05.2023 - 12:23

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:26

Millî Eğitim Bakanlığı'nca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına başvuran adaylar için tercih sürecinin kapanmasıyla birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapıldı, sonuçlar 18 Nisan'da açıklandı. Yapılan tercihler sonrasında adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarına nereden bakılır? İşte ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2-6 Mayıs tarihleri arasında başvuruları gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları 8 Mayıs Pazartesi (bugün) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "45.000 Öğretmen Atama Programı" ile açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

45.000 sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları belli olduğunda adaylar e-Devlet üzerinden şifresi ve T.C. kimlik numarası ile birlikte "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama” sistemine giriş yaparak direkt olarak sorgulama ekranı üzerinden sonuçları öğrenebilecek.

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir. Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?