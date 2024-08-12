Yayınlanma: 12.08.2024 - 11:15

Güncelleme: 12.08.2024 - 11:15

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuru yapan ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alındı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti. 2023 yılı kaynak alındığında 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.