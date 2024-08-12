Ay tutulması ne zaman? Parçalı ay tutulması nedir? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
Geçen sene 'Kanlı Ay tutulması' yaşanırken, 2024 yılının önemli doğa olaylarından olan ilk Ay tutulması 25 Mart'ta gerçekleşmişti. Yılın ikinci Ay tutulması için ise geri sayım başladı. Peki, Ay tutulması ne zaman? Parçalı ay tutulması nedir? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
Bu yılın önemli doğa olaylarından olan Ay tutulması bu sene ikinci defa gerçekleşecek. Doğa olayı tutkunlarının beklediği yılın ilk tutulması mart ayında yaşanırken, bu tutulma Türkiye'den görülememişti. Peki, Ay tutulması ne zaman? Parçalı ay tutulması nedir? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
Yılın ikinci Ay Tutulması 18 Eylül'de saat 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek.
AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alacak.
PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?
Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.
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