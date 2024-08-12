DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 yıllık önlisans eğitimlerini, lisans eğitim düzeyine yükseltmek isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı 30 Haziran'da tamamlanmıştı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.
2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.
Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zincir markette skandal görüntüler
- O sözleri yargıya taşınıyor!
- Adanalı bunu unutmaz!
- 'MHP’siz hayat hayali sırıtıyor'
- Tarihi başarısızlık!
- Binaya el koyma istemi!
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- Dehşetten yeni görüntüler
- İngiltere'deki yardım kuruluşundan 'kurtarma projesi'
- Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcu için flaş yorum