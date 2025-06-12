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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilecek?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilecek?

12.06.2025 10:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilecek?

2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilecek?

Sözleşmeli öğretmenlik için ilan edilen kadrolara başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen adaylar, sözlü sınava katılmaya hak kazandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilecek?


SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruda, sözlü sınav giriş belgelerinin 13 Haziran Cuma günü erişime açılacağı bildirildi. Adaylar, sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Sözlü sınav giriş belgesinde; adayın başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sınav tarihi ve saati, adayın fotoğrafı ile alan bilgileri yer alacak.

Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile katılabilecek. Kurum kimlik kartı gibi diğer belgeler ise geçerli kabul edilmeyecek.

MEB SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ 

Sözlü sınavlar; Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak sınavlarda, adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu" üzerinden puanlanacak.

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