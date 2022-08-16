Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alındı. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapıldı. Mülakat sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor?
MEB'in yaptığı açıklamaya göre 99 branşta toplam 19 bin 969 sözleşmeli öğretmen atanacak. Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alındı. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapıldı. 16 Ağustos 2022 itibariyle sözleşmeli öğretmenlik mülakat sözlü sınav sonuçları açıklandı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.
Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.
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