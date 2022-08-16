Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alındı. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapıldı. Mülakat sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor?

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 13:53
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor?
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MEB'in yaptığı açıklamaya göre 99 branşta toplam 19 bin 969 sözleşmeli öğretmen atanacak. Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alındı. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapıldı. 16 Ağustos 2022 itibariyle sözleşmeli öğretmenlik mülakat sözlü sınav sonuçları açıklandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak. 

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.



MEB Sözleşmeli öğretmen Atama

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