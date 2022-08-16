Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor?

16 Ağustos 2022 Salı, 13:53

MEB'in yaptığı açıklamaya göre 99 branşta toplam 19 bin 969 sözleşmeli öğretmen atanacak. Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alındı. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapıldı. 16 Ağustos 2022 itibariyle sözleşmeli öğretmenlik mülakat sözlü sınav sonuçları açıklandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.



