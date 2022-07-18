Spor Bakanlığı’nın gençlik kampı öğrencileri rahatsız etti, aileler ise endişe içinde

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “Ulusal Gençlik Kampları” programı kapsamında Kırşehir’de düzenlediği Ahi Evran Doğa Gençlik Kampı’na katılan öğrencilere, önceden verilen programda yer almamasına karşın mevlit dinletildiği, maneviyat dersleri verildiği ortaya çıktı. Kampa, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Mali İşbirliği Protokolü gereği KKTC’den de 46 kız öğrenci katıldı. Kampa giriş yaptıktan sonra ailelerine ulaşan öğrenciler, programa dahil olmayan faaliyetlere katılmak zorunda bırakıldıklarını belirtip ayrılmak istedi.

"DÖNMEK İSTİYORLAR"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, ailelerin kendisine ulaştığını belirterek, “Öğrenciler, program dışında ilk gece tek faaliyetin mevlit dinletmek olduğunu söylüyor. Ertesi gün aynı maneviyat hocaları ile zorunlu dersler olacağı söylenmiş. Kampta öğrencilere dağıtılan program, ailelere verilenden farklı. Çocuklar zorunlu maneviyat dersinden rahatsız. Aileler endişe duyuyor, çocuklar dönmek istiyor. Bu konuya acilen müdahale edilmeli ve antilaik bu organizasyonlara gençlerimiz gönderilmemeli” ifadelerini kullandı.

"HUZURSUZLUK YARATTI"

Barçın, öğrencilerin önceki kamplarda da bu tür serzenişlerde bulunduklarını vurgulayarak “Önceden bilgi verilmeden bu tür programların zorunlu tutulması Kıbrıs’ta ciddi huzursuzluk yaratıyor. Çocukların bilerek gitmesi başka, kişilerin buna mecburi tutulması başka. Bu bir dayatmadır ve asla kabul edilemez” diye konuştu.

İKİ FARKLI PROGRAM

Ailelere kamp öncesinde verilen programda kano, bisiklet, okçuluk, halk oyunları, tiyatro, masa tenisi gibi etkinlikler yer alırken; öğrencilere verilen 1. gün programında “maneviyat 1 ve 2” dersleri verildiği görülüyor. Derslerin kadın öğretmenler tarafından mescitte yapılacağı belirtiliyor.