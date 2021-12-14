Spor Bakanlığı'nın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’nde 'şişme' liste gösterildi

14 Aralık 2021 Salı, 04:00

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun “Pandemiye rağmen 3 milyondan fazla insanımıza yüzme öğrettik” açıklamasının “gerçeği yansıtmadığını” belirterek “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ne 80 yaşın üzerinde felçli, iki yaşın altında bebekler kaydettirilmiş. Şişme ve zoraki bir listeden bahsediyoruz. Anlaşılan bakanın başarı hikâyesine ihtiyacı var” dedi.

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi”yle eğitim aldığı iddia edilen kişilerin listesine ulaştığını belirten Adıgüzel, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Bakanın açıklamalarının “gerçeği yansıtmadığını” söyleyen Adıgüzel, “80 yaşın üzerinde felçli, iki yaşın altında bebekler kaydettirilmiş. Şişme, zoraki bir listeden bahsediyoruz. Anlaşılan bakanın başarı hikâyesine ihtiyacı var” dedi. Pandemide hijyen koşullarına uymayan portatif havuzlar kullanıldığını belirten Adıgüzel, “Pandemide, 20’ye 8 plastik havuzlarda, sadece yaz aylarında yüzme öğrettiyseniz, bu 3 milyon kişi nerede” sorusunu yöneltti.

"ÖLÜ GİRİŞLERİ KABUL EDİLMEDİ"

Gençlik spor müdürlüklerine talimatla sahte giriş yaptırıldığına yönelik duyum aldıklarını belirten Adıgüzel, “Vefat edenler bile ‘yüzme öğreniyor’ diye kaydedilmiş ama sistem kabul etmemiş. Özel kursları da kendileri vermiş gibi yazmışlar” dedi. Kasapoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da “kandırdığını” söyleyen Adıgüzel, “Ben çalışıyorum mesajı veriyor” yorumunu yaptı. Yurttaşları da projeye kayıtlılar mı diye bakmaları için e-Devlet’e bakmaya çağıran Adıgüzel, “Herkes spor bilgi sistemi üzerinden kontrol etsin” dedi.