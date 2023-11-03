Talimat Saray'dan... Laik eğitime yine hançer!

Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 03:00

Daha önce karma eğitimi hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, gelecek aya yetişeceğini duyurduğu müfredat değişikliğinin altından din dersinin çıktığı iddia edildi.

Ankara’daki bakanlık kulislerinde yeni müfredatta hedefin din dersi olduğu vurgulanırken ilkokul 4. sınıfta başlayan din derslerinin, müfredat değişikliğinin ardından okulöncesi ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflara da eklenmesinin gündemde olduğu, ayrıca tüm derslere “din” içerikli konuların ekleneceği belirtiliyor. Böylece din dersi dışında dahi öğrencilerin, bu yolla tüm derslerde dini eğitim alacağı aktarılıyor.

TTK DEVRE DIŞI

Müfredat değişikliği, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bilimsel danışma ve inceleme organı olan ve öğretim programlarını, ders kitaplarını belirleyen Talim ve Terbiye Kurulu’nun (TTK) yetki alanına giriyor. Ancak TTK’nin, bu konuda “bypass” edildiği, yani devre dışı bırakıldığı belirtiliyor. Müfredat değişikliği isteğinin Saray’dan geldiği, yönlendirmenin Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından yapıldığı aktarılıyor.

TARTIŞMALI ADIMLAR

ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’yla çeşitli protokoller imzalayan ve zorunlu seçmeli din derslerini getiren bakanlığın, değişikliğin Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleşmesi için çabaladığı iddia edildi.

Tekin’in bakanlığa getirilmesinden beri eğitim alanında tartışmalı kararlar alındı. Diyanet ile imzalanan ÇEDES protokolünün ardından “Gençliğe Değer” projesi için de işbirliğine gittiği ortaya çıkan, tarikat ve cemaatlerin isteği doğrultusunda “değerler eğitimi”ni okulöncesine kadar yaygınlaştıran MEB, okulöncesi eğitim kurumlarına dahi mescit zorunluluğu getirmişti. Bu sırada imamların ek ders ücreti karşılığında okullarda derse girmesi tartışılmaya başlanmıştı.

Karma eğitimin zorunlu olmadığını savunan, ardından “kız okullarının açılabileceğini” söyleyen Tekin, eğitimde “Türkiye Yüzyılı” çağrısı yaparak “Kendi modelimizi üretmenin vakti olduğuna inanıyorum” demişti. Bakanlık, öğretmenlere önlük giyme zorunluluğu ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararla zorunlu dil dersinin yanında zorunlu seçmeli din dersleri de eklemişti. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının okula devamlılığı aile sorumluluğuna bırakılırken okulöncesi eğitimde katkı payı uygulamaya konmuştu.