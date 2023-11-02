Akran ve siber zorbalık gününde uzmanlardan öneri: Okullarda çocuklara barış eğitimi verilmeli

Yayınlanma: 02.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.11.2023 - 03:00

UNESCO üye devletleri 2019 yılında Kasım ayının ilk perşembe gününü uluslararası, siber zorbalık da dahil olmak üzere, okullarda Şiddet ve Zorbalıkla Mücadele Günü ilan etti. UNESCO internet sayfasında bu yıl öne çıkarılacak olan temanın “Korkuya yer yok: Daha iyi bir ruh sağlığı ve öğrenme yaşantısı için okulda şiddete son!” olduğunu bildirildi.

Uzmanlar, akran zorbalığını, bir öğrencinin ya da öğrenci grubunun diğer bir öğrenciye istenmeyen duygusal, sözel veya fiziksel davranış uygulaması olarak tanımlanıyor. Bu davranışlar dedikodu üretme, dışlama, yok sayma, lakap takma, aşağılayıcı sözler söyleme, alay etme gibi geniş yelpazede ortaya çıkabiliyor.

Konu hakkında Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Duygu Dinçer, akran zorbalığı kadar öğrenciler arasında siber zorbalığın da arttığı uyarısında bulundu. Dinçer, koronavirüs salgınında uzun karantina dönemlerinin öğrenciler üzerinde psikolojik etkilerinin olduğunu belirtti.

(Duygu Dinçer)

Dinçer, “Siber zorbalık, yüz yüze ortamlarda gerçekleştirilen geleneksel zorbalık kadar arttı. Yapılan araştırmalarda bu okul temelli müdahale programlarının sibel zorbalık eylemini yüzde 9-15, mağduriyetini yüzde 14-15 oranında azalttığı tespit edildi. Bu oranlar umut verici olsa da istenilen verime ulaşamadığı da açıktır” diye konuştu.

‘YARDIM İSTEYİN’

Dinçer, son yıllarda artan göç oranlarına bağlı olarak okullardaki sosyopolitik çeşitliliklerin arttığına dikkat çekti ve şu önerilerde bulundu: “Okulla bağlantılı şiddeti önleme çalışmalarında barış eğitimi giderek daha fazla önem kazanıyor. Çocuklara bu eğitim verilmeli. Birlikte yaşama kültürü öğretilmeli. Çocukları zorbalık durumunu fark etme, yardıma ihtiyaç olduğunu kavrama, müdahale etme sorumluluğu duyma konusunda bilgilendirmek gerekiyor.”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Türkiye genelinde 10 Ekim-16 Aralık 2022 tarihleri arasında 6-17 yaş arası çocukların yüzde 13.8’i ayda en az birkaç kez akranları tarafından zorbalığa maruz kalmaktadır.