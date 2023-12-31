Tarihe terör uzmanı!

Üniversiteler, 2023 yılının bitmesine az süre kala akademik kadro alım ilanları yayımlamaya başladı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00
Tarihe terör uzmanı!
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Birçok kadrodaki özel şartlar da dikkat çekti.

  • Çukurova Üniversitesi: “Sağlık teknikerliği” için yayımlanan kadro ilanında, adaylardan “3 yıldız dalıcı belgesine” ve “uzman dalıcı belgesine” sahip olması istendi.
  • Dokuz Eylül Üniversitesi: Tarih bölümünün genel türk tarihi anabilim dalına açtığı araştırma görevlisi kadrosu için “uluslararası güvenlik ve terör” alanında çalışma zorunluluğu getirdi.
  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi: Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı için açılan doktor öğretim üyesi kadro alımında “bibliyometrik haritalandırma” ve kişilik tanımlama aracı olarak kullanılan “enneagram kişilik” alanında uzmanlık koşulu arandı.
  • Siirt Üniversitesi: Zootekni ve hayvan besleme bölümünde açılan doktor öğretim üyesi kadrosu için “kaz ve bıldırcın” alanında çalışma yürütme koşulu getirildi. 

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