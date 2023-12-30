Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'da hüzünlü yılbaşı: 'Bu topraklarda bir gecede her şey kaybedildi'

Yayınlanma: 30.12.2023 - 13:16

Güncelleme: 30.12.2023 - 13:16

Hatay’ın en işlek yerlerinden olan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan ve 6 Şubat’taki depremlerde yıkıma uğrayan Uzun Çarşı’da esnaf yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor.

Deprem öncesi 2 bin 500’ün üzerinde iş yerinin faaliyet gösterdiği 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, 6 Şubat gecesi 600’ü aşkın iş yeri harabeye döndü.

Her ara sokak ve caddesi farklı bir meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen çarşıda, deprem öncesindeki yılbaşı dönemlerinde yaşanan hareketlilik ve heyecan, bu yıl yerini hüzne bıraktı.

DHA’ya konuşan çarşı esnafı, yaşadıkları acıdan dolayı yılbaşı kutlamak istemediklerini belirtti.

‘ESKİDEN ÇARŞI CIVIL CIVIL OLURDU’

Uzun Çarşı’da terlik satan Gülbeyaz Yılmaz, depremden sonra hayatlarındaki neredeyse her şeyin değiştiğini belirtti.

Yılmaz, “Eskiden olsaydı buralar süslenirdi, her yer cıvıl cıvıl olurdu. Ama şimdi herkeste bir burukluk var. Yılbaşı şekeri bile almak istemiyor kimse. Burada insanlar hayat doluydu fakat şimdi enkazın içinde yaşıyoruz. Yılbaşına dair hiçbir kutlama mesajı yazmadık. Kayıplarımız çok fazla. Kimsenin kutlamaya mecali yok” dedi.

‘BİR GECEDE HER ŞEY KAYBEDİLDİ’

Çarşının 25 yıllık esnafından Gülcan Duman (50) ise yılbaşı için hiçbir hazırlık yapmadıklarını söyledi. Deprem öncesinde her yıl iş yerini rengarenk süslediğini anlatan Duman, “Ama bu sene öyle bir şey olmaz. Buralar çok güzeldi. Canlıydı, hareketliydi ama artık herkesin bir acısı var. Umarım böyle bir afetle hiç kimse karşılaşmaz. Çarşımızın daha hızlı toparlanmasını istiyoruz. Birkaç esnaf ayakta sadece. Bir yıl geçti ama pek bir ilerleme yaşanmadı. Hatay’ın ayağa kalkması için çok uzun süreye ihtiyaç var. İnsanlar yaşadıkları anın değerini bilsin. Bu topraklarda bir gecede her şey kaybedildi” diye konuştu.

Uzun Çarşı’nın kadayıfçılarından Hüseyin Bostancı ise kentin tekrardan ayağa kalkmasının tek temennileri olduğunu kaydetti.