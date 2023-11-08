TED'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel resepsiyon

Yayınlanma: 08.11.2023 - 17:06

Güncelleme: 08.11.2023 - 17:06

Resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, İngiltere'de yaşayan TED mezunları, akademisyenler ve dernek aracılığıyla eğitime destek olmak isteyen gönüllüler katıldı. Resepsiyonda Türk Eğitim Derneği'nin Birleşik Krallık Temsilciliği ve gönüllü çalışma grupları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Derneğin Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Adana, Washington DC ve Birleşik Krallık'ta (Londra) temsilcilikleri bulunuyor. Temsilcilikler, Türk Eğitim Derneğinin sivil toplum faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve imkânları kısıtlı ama başarılı çocukları destekleyen TED Burs Fonu'na kaynak yaratmak üzere çalışmalar yapıyor.

Türk Eğitim Derneği, 1928 yılında, Atatürk'ün önderliğinde ve çoğu Cumhuriyetin kurucuları arasında yer alan isimlerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Başarılı fakat olanakları sınırlı öğrencilere burslar vermeyi, yurt içinde ve dışında yabancı dilde eğitim veren okullar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiş köklü bir sivil toplum kuruluşudur. Türk Eğitim Derneği; üniversitesi, 45 okulu, temsilcilikleri, öğrenci yurtları, düşünce kuruluşu, senfoni orkestrası, okullarının mezun dernekleri ve spor kulüpleri ile faaliyet göstermektedir.