Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:49

Güncelleme: 13.06.2024 - 12:49

Ortaokul 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri, başarı belgesi alabilmek için gerekli şartları sağlamalıdır. Peki, Tek dersten kalanlar belge alabiliyor mu? 1 dersten kalınca belge alınır mı?

1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Tek dersten zayıfı olan ancak not ortalaması başarı belgesi için yeterli olan öğrenciler, detayları merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren ve tüm derslerden başarılı olan öğrenciler belge alabilir.

Dolayısıyla tek dersten zayıfı olan veya diğer bir ifadeyle 50.00 altında notu bulunan öğrenciler Takdir ve Teşekkür Belgesi alamazlar.